Valerio Scanu sempre più preoccupato 'Mio padre intubato' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nei giorni scorsi era trapelata la notizia della positività di suo padre, ora la situazione è peggiorata: Valerio Scanu è molto spaventato e altrettanto preoccupato per la salute dell'anziano genitore. L'artista è intervenuto al programma di Rai1, Storie Italiane, dove ha parlato del momento difficile che stanno vivendo in famiglia. Valerio Scanu in ansia, paura per il padre ricoverato per il Covid-19 Durante l'intervista condotta da Eleonora Daniele è emerso che il padre di 64, oramai ricoverato da due settimane, si è aggravato. Fonte di tutte le preoccupazioni iniziali era la difficoltà nel essere tempestivamente informati. Ma agli inizi la situazione non sembrava grave tanto che il padre si è recato in ospedale "con le sue gambe"

