Riapertura degli spostamenti tra comuni a Natale | Conte ci pensa

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Una bella notizia è forse in arrivo per chi non ha proprio digerito il divieto ditra, ma anche a Santo Stefano e Capodanno, come previsto dall’ultimo DPCM del 3 dicembre. La misura fortemente restrittiva potrebbe essere superata da una nuova decisione del premier, pronto ad essere meno intransigente sulla questione. Il condizionale è d’obbligo ma la notizia proviene da fonti parlamentari intercettate dal sito Ansa. Impossibile dunque non dare peso all’ultime rivelazioni, seppur non ufficiali. Forse spinto dal pressing dell’opposizione ma anche da un certo numero di esponenti dello stesso Governo, il presidente del Consiglio Giuseppestarebbendo di aprire alla possibilitàa ...