Erc Consolidator Grant 2020 | i migliori ricercatori italiani continuano a fuggire all’estero

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (foto: Bermix Studio/Unsplash)Lo European Research Council (Erc) ha reso noti i risultati per l’assegnazione delle sue, le borse da 655 milioni di euro riservate aiche hanno almeno 7 anni di esperienza dopo il dottorato. Secondo i dati, su 327 vincitori glisono 47, posizionando così il nostro paese al primo posto nelle statistiche sulle 39 nazionalità partecipanti. A seguire, Germania e Francia che però riescono a mantenere iall’interno dei propri confini nazionali molto meglio dell’Italia: sul totale dei vincitori, solo 17 scelgono la penisola come sede delle proprie ricerche. Gli altri 30 lavorano. L’Italia quindi si posiziona al nono posto per l’attrattività dei propri istituti di ricerca. ...