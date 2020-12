Abbiamo provato Microsoft Surface Book 3 | il portatile che diventa un tablet

(Di giovedì 10 dicembre 2020)il top di gamma dei, un laptop potente e reattivo con lo schermo che si stacca per trasformarsi in un3 è il noteconvertibile ideale per creativi, grafici, sviluppatori e studenti: costa tanto ma racchiude due dispositivi in uno

Per scelta di Microsoft il nuovo Surface Duo è attualmente un'esclusiva degli Stati Uniti, lasciando molti fan delusi.AWS continuerà a essere il partner preferito di Zoom, nonché il cloud di riferimento per l'espansione del servizio. A farne le spese è invece Oracle, dopo che ad aprile aveva soccorso Zoom ...Il Surface Book 3 è il più alto nella scala dei laptop firmati Microsoft.Un dispositivo costoso, potente, reattivo, gradevole nel design identico al modello precedente, cerniera inclusa, per quanto quest’ultimo sia uno degli aspetti più soggettivi in assoluto nel valutare un oggetto hi-tech. Insomma tutti i consueti aggettivi che si abbinano a un computer di alto livello, in un elenco ...Microsoft Surface Book è dotato di un Intel Core i5 e Core i7. Il Core i5 è abbastanza veloce per la navigazione web, streaming media, produttività per ufficio e altre attività comuni. Nessun problema anche per l’uso di Photoshop e di altre applicazioni grafiche più impegnative, come programmi per realizzare disegni e schizzi.Abbiamo provato Surface Book. Il primo portatile di Microsoft è un successo di costruzione, potenza e display, ma non senza compromessi. Video recensione, benchmark e foto.