Scontro frontale contro un camion: uomo muore sul colpo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Tragico incidente, questa mattina, sulla strada che collega Acerra al comune di Maddaloni. Secondo una prima ricostruzione, un'autoarticolato condotto da un uomo si sarebbe scontrato con un furgone che veniva di fronte e nell'impatto il conducente ha perso la vita. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico giunto sul posto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri che stanno provvedendo ai rilievi. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico giunto sul posto. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri ...

