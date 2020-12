Pandev, lo scherzo delle Iene: venduto in India per 3 anni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un scherzo tanto divertente quanto crudele, almeno per Goran Pandev. L'attaccante del Genoa è stato vittima del noto programma tv Le Iene che ha deciso di... venderlo in India. Complici alcuni suoi compagni di squadra del Grifone come Domenico Criscito, Stefano Sturaro, Mattia Perin e Davide Biraschi, al macedone è stato fatto credere di essere stato venduto dalla società di Preziosi in uno dei posti ritenuti peggiori per lui...Pandev: lo scherzo delle Ienecaption id="attachment 915873" align="alignnone" width="671" Goran Pandev Genoa (getty images)/captionInvitato a cena da capitan Criscito, Pandev si ritrova a scherzare e parlare con i suoi compagni, anche loro invitati e... complici nello ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Untanto divertente quanto crudele, almeno per Goran. L'attaccante del Genoa è stato vittima del noto programma tv Leche ha deciso di... venderlo in. Complici alcuni suoi compagni di squadra del Grifone come Domenico Criscito, Stefano Sturaro, Mattia Perin e Davide Biraschi, al macedone è stato fatto credere di essere statodalla società di Preziosi in uno dei posti ritenuti peggiori per lui...: locaption id="attachment 915873" align="alignnone" width="671" GoranGenoa (getty images)/captionInvitato a cena da capitan Criscito,si ritrova a scherzare e parlare con i suoi compagni, anche loro invitati e... complici nello ...

