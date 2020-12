Ora Giuseppe Conte rischia grosso. La verità è che pure lui ci ha messo del suo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I cortesi lettori dei commenti di questo blog sanno che ho sempre nutrito una dichiarata propensione per il governo, nella sua gradazione cromatica giallo-rosa (molto meno nella precedente giallo-verde). Con molto rammarico mi trovo costretto a registrare quanto potremmo definire, con un lessico da vecchia politica, “una sua perdita di spinta propulsiva”. E, nel momento in cui tale spinta ha cominciato a declinare, sono venute alla luce le debolezze della compagine di maggioranza: da una parte la congenita condiscendenza dei politici democristo-post-piccisti rispetto alle pressioni dei vari potentati; dall’altra i rigurgiti di purezza testimoniale di una fetta consistente dei Cinquestelle, che continuano a sentirsi investiti di missioni palingenetiche. Per questi ultimi – i 5S – si potrebbe parlare alla Max Weber di dominante dell’etica dei principi primi su quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I cortesi lettori dei commenti di questo blog sanno che ho sempre nutrito una dichiarata propensione per il governo, nella sua gradazione cromatica giallo-rosa (molto meno nella precedente giallo-verde). Con molto rammarico mi trovo costretto a registrare quanto potremmo definire, con un lessico da vecchia politica, “una sua perdita di spinta propulsiva”. E, nel momento in cui tale spinta ha cominciato a declinare, sono venute alla luce le debolezze della compagine di maggioranza: da una parte la congenita condiscendenza dei politici democristo-post-piccisti rispetto alle pressioni dei vari potentati; dall’altra i rigurgiti dizza testimoniale di una fetta consistente dei Cinquestelle, che continuano a sentirsi investiti di missioni palingenetiche. Per questi ultimi – i 5S – si potrebbe parlare alla Max Weber di dominante dell’etica dei principi primi su quella ...

lucianonobili : “La Commissione non ha mai dato alcuna indicazione” Proprio una giornataccia per Giuseppe #Conte e il suo progetto… - Rinaldi_euro : Mes, Berlusconi e Licia Ronzulli: 'Forza Italia non voterà a favore'. Ribaltone dopo le parole di Salvini, ora Cont… - MPenikas : FQ: Ora Giuseppe Conte rischia grosso. La verità è che pure lui ci ha messo del suo - gabrypez1 : RT @fanpage: Ultim'ora Giuseppe Conte prende la parola alla Camera. Le parole del Premier sul Mes. - fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte prende la parola alla Camera. Le parole del Premier sul Mes. -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Giuseppe Ora Giuseppe Conte rischia grosso. La verità è che pure lui ci ha messo del suo Il Fatto Quotidiano Startmag Web magazine 6 ore fa

Intesa governo-maggioranza sul Mes. Giuseppe Conte e il suo governo andranno avanti. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno trovato una mediazione interna sul testo della risoluzione sulla riforma de ...

Covid-19. Mario, primario "coraggio". «Si è ammalato salvando la vita agli altri»

Mancavano soltanto 3 mesi alla pensione dell'infettivologo Magliocca, responsabile delle Malattie infettive all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. «E' morto nel suo reparto» ...

Intesa governo-maggioranza sul Mes. Giuseppe Conte e il suo governo andranno avanti. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno trovato una mediazione interna sul testo della risoluzione sulla riforma de ...Mancavano soltanto 3 mesi alla pensione dell'infettivologo Magliocca, responsabile delle Malattie infettive all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. «E' morto nel suo reparto» ...