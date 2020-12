Inter, Vidal out anche contro il Cagliari: ecco quando torna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel primo momento decisivo della stagione, l'Inter di Antonio Conte dovrà fare a meno del suo Guerriero Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sarà out dalla delicata sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk ma anche dalla successiva gara di campionato contro il Cagliari. Il problema fisico occorso al giocatore dovrebbe tenerlo fuori da entrambe le sfide.Una brutta tegola per la squadra nerazzurra che aveva visto Vidal essere tra i migliori nelle ultime uscite. La speranza della società milanese è di recuperare il proprio giocatore per la sfida della prossima settimana contro il Napoli, valida per la 12^ giornata di Serie A.caption id="attachment 1047913" align="alignnone" width="611" Vidal (getty images)/captionTUTTO SULLA ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel primo momento decisivo della stagione, l'di Antonio Conte dovrà fare a meno del suo Guerriero Arturo. Il centrocampista cileno sarà out dalla delicata sfida di Champions Leaguelo Shakhtar Donetsk madalla successiva gara di campionatoil. Il problema fisico occorso al giocatore dovrebbe tenerlo fuori da entrambe le sfide.Una brutta tegola per la squadra nerazzurra che aveva vistoessere tra i migliori nelle ultime uscite. La speranza della società milanese è di recuperare il proprio giocatore per la sfida della prossima settimanail Napoli, valida per la 12^ giornata di Serie A.caption id="attachment 1047913" align="alignnone" width="611"(getty images)/captionTUTTO SULLA ...

