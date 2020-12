Zio trucida e cerca di bruciare il corpo della nipote 16enne dopo una violenta lite

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Una ragazza di soli 16 anni è stata brutalmente uccisa dallo zio da cui era andata ad abitare da appena due settimane. Si è tenuta nelle scorse ore l’udienza del tribunale di Winchester sul caso di omicidiogiovanissima Louise Smith dello scorso maggio. Si è trattato di un’udienza di enorme importanza per il prosieguo del processo, visto che il principale sospettato, imputato per omicidio volontario e tentata distruzione del cadavere, ha confessato di aver ucciso launa. Fino ad oggi, infatti, Shane Mays si era dichiarato estraneo ai fatti, ed aveva asserito di non essere coinvolto con la morte dell’adolescente. Oggi, probabilmente incapace di sostenere la sua versione dei fatti di fronte alle prove che venivano presentate contro di lui, l’uomo ha ...