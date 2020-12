Roma, ‘Siamo della Polizia’: e mettono a segno un colpo nel campo nomadi. E’ caccia a 4 rom (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Siamo della Polizia”. Niente di più falso: erano rom che…hanno fatto irruzione nel campo nomadi in via Castel del Giudice per portare via monili d’oro. Rom che rubano a casa di altri rom: sembra strano, ma è successo davvero sabato 5 dicembre scorso. La segnalazione di una rapina ai veri poliziotti è arrivata alle 20.06 di sabato. Quattro rom, di cui 2 armati di pistola e gli altri 2 con armi contundenti, hanno fatto irruzione nel campo nomadi e hanno portato via – prima di darsi alla fuga – oggetti d’oro, dal valore ancora da quantificare. Le vittime hanno segnalato il fatto agli agenti di Polizia, ma non hanno richiesto l’intervento del 118. Sul caso indaga il Distretto Casilino. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) “SiamoPolizia”. Niente di più falso: erano rom che…hanno fatto irruzione nelin via Castel del Giudice per portare via monili d’oro. Rom che rubano a casa di altri rom: sembra strano, ma è successo davvero sabato 5 dicembre scorso. La segnalazione di una rapina ai veri poliziotti è arrivata alle 20.06 di sabato. Quattro rom, di cui 2 armati di pistola e gli altri 2 con armi contundenti, hanno fatto irruzione nele hanno portato via – prima di darsi alla fuga – oggetti d’oro, dal valore ancora da quantificare. Le vittime hanno segnalato il fatto agli agenti di Polizia, ma non hanno richiesto l’intervento del 118. Sul caso indaga il Distretto Casilino. su Il CorriereCittà.

