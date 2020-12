Quando Flavio Briatore prese in giro la Littizzetto (sbagliata) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una scenetta divertente è avvenuta sul web. I protagonisti sono stati Flavio Briatore e Luciana Littizzetto. E’ stata infatti pubblicata sui social una fotografia che ritrae Flavio Briatore assolutamente diverso: magrissimo e con la barba. Insomma, Flavio sembrava davvero un’altra persona. Il post in questione ha così scatenato i migliaia di followers che hanno dato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una scenetta divertente è avvenuta sul web. I protagonisti sono statie Luciana. E’ stata infatti pubblicata sui social una fotografia che ritraeassolutamente diverso: magrissimo e con la barba. Insomma,sembrava davvero un’altra persona. Il post in questione ha così scatenato i migliaia di followers che hanno dato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

paulin_flavio : RT @InMonsterland: Arrivano immagini da Londra, Svezia, Francia, di gente che fa la cosa più ovvia del mondo: vivere. I tweet degli italian… - __alwayslou_ : io c'ero quando Flavio e i pinguini non erano commerciali, bei tempi - flavio_lucato : @RaiNews A quando il ritorno dell'inquisizione? Retrogradi! - Elvy13432457 : @GrandeFratello la Gregoraci abbraccia Pierpaolo e poi guarda la telecamera ridendo come per rassicurare che sta… - paulin_flavio : RT @jabbaTM: Quando l'Italia si sveglira dal torpore non ci sarà piu nulla da difendere.. -