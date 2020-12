Opere edilizie realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico: denunciata una persona (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarzano di Nola (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione di Opere edilizie abusive all’interno di un fondo privato coltivato a noccioleto e ubicato in agro del Comune di Domicella. Nello specifico, a seguito di sopralluogo, è stata accertata l’illecita realizzazione di terrazzamenti, eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici, che comportavano una sostanziale variazione morfologica del terreno. All’esito delle verifiche, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro dell’area oggetto dell’abuso (avente una superficie di circa 1.300 metri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarzano di Nola (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione diabusive all’interno di un fondo privato coltivato a noccioleto e ubicato in agro del Comune di Domicella. Nello specifico, a seguito di sopralluogo, è stata accertata l’illecita realizzazione di terrazzamenti, eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici, che comportavano una sostanziale variazione morfologica del terreno. All’esito delle verifiche, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro dell’oggetto dell’abuso (avente una superficie di circa 1.300 metri ...

