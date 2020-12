Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio: “noi omosessuali siamo destinati a rimanere soli” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 con Grande felicità del pubblico e degli attuali concorrenti. Una personalità fortissima e che, come nuovo giocatore, sarà anche un avversario temibile. Questa sera, infatti, Alfonso Signorini annuncerà l’ufficialità della permanenza di Cristiano Malgioglio come concorrente nel reality. Eppure tra balli, risate e confessioni, Malgioglio sarebbe già al centro di una grossa polemica scoppiata sul web. A segnalarla sarebbe stato il blog di isaechia.it. Ma perché il pubblico ce l’avrebbe tanto con Zia Malgy? Il motivo sarebbe da ricercare nel discorso che lo showman ha fatto a Tommaso Zorzi dopo che questo aveva confessato di essere innamorato di Francesco Oppini. ... Leggi su trendit (Di lunedì 7 dicembre 2020)è entrato nella casa delVip 5 confelicità del pubblico e degli attuali concorrenti. Una personalità fortissima e che, come nuovo giocatore, sarà anche un avversario temibile. Questa sera, infatti, Alfonso Signorini annuncerà l’ufficialità della permanenza dicome concorrente nel reality. Eppure tra balli, risate e confessioni,sarebbe già al centro di una grossa polemica scoppiata sul web. A segnalarla sarebbe stato il blog di isaechia.it. Ma perché il pubblico ce l’avrebbe tanto con Zia Malgy? Il motivo sarebbe da ricercare nel discorso che lo showman ha fatto a Tommaso Zorzi dopo che questo aveva confessato di essere innamorato di Francesco Oppini. ...

