GF Vip, Francesco Oppini rassicura Tommaso Zorzi: "Ci sarò a prescindere"

L'addio di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip ha scatenato in Tommaso Zorzi una forte crisi. Disperato per la sua uscita, l'influencer è riuscito a spiegare i sentimenti che prova per l'amico nel corso di una chiacchierata con Cristiano Malgioglio. Nel nuovo appuntamento in onda questa sera, Tommaso e Francesco si ritrovano per un emozionante confronto.

La crisi di Tommaso Zorzi

Non sono giorni semplici per Tommaso Zorzi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto una forte crisi dovuta all'abbandono del gioco del grande amico Francesco Oppini, ritiratosi la scorsa puntata. Il vuoto che il figlio di Alba Parietti ha lasciato nella Casa ha gettato Tommaso

