Roma-Sassuolo 0-0: pareggio all’Olimpico (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma-Sassuolo 0-0. Termina in pareggio il match all’Olimpico, valido per la 10° giornata di campionato di Serie A, disputatosi domenica 6 dicembre alle 15. Nell’ultimo turno di campionato entrambe hanno subito una netta sconfitta: i giallorossi hanno perso 4 a 0 contro il Napoli e i neroverdi 3 a 0 contro l’Inter. I giallorossi sono rimasti in 10 dal 40’minuto di gioco per l’espulsione (somma di ammonizioni) di Pedro. Al 45? il VAR ha annullato un gol a Mkhitaryan e prima del rientro l’arbitro ha espulso anche Fonseca. Fonseca deve fare a meno degli infortunati Mancini e Smalling, ma ritrova Kumbulla, guarito dal Covid. La difesa, davanti a Mirante, sarà dunque composta da Ibanez, Cristante e Kumbulla. De Zerbi punta su Djuricic, non avendo a disposizione Caputo. A supportarlo Berardi, Maxime Lopez e Boga. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020)0-0. Termina inil match, valido per la 10° giornata di campionato di Serie A, disputatosi domenica 6 dicembre alle 15. Nell’ultimo turno di campionato entrambe hanno subito una netta sconfitta: i giallorossi hanno perso 4 a 0 contro il Napoli e i neroverdi 3 a 0 contro l’Inter. I giallorossi sono rimasti in 10 dal 40’minuto di gioco per l’espulsione (somma di ammonizioni) di Pedro. Al 45? il VAR ha annullato un gol a Mkhitaryan e prima del rientro l’arbitro ha espulso anche Fonseca. Fonseca deve fare a meno degli infortunati Mancini e Smalling, ma ritrova Kumbulla, guarito dal Covid. La difesa, davanti a Mirante, sarà dunque composta da Ibanez, Cristante e Kumbulla. De Zerbi punta su Djuricic, non avendo a disposizione Caputo. A supportarlo Berardi, Maxime Lopez e Boga. ...

ASRomaEN : ?? ???????????????? ?? ?? v. Sassuolo ?? Stadio Olimpico ?? 15:00 CET Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaSassuolo - CB_Ignoranza : Roma-Sassuolo 0-0 Parma-Benevento 0-0 Udinese-Atalanta Rinviata Lockdown in corso. Piove/nevica in tutta italia.… - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - TFAlAbdan : RT @riccardiologo: Fabio Maresca | Most Kitemuort skills highlights | Roma-Sassuolo - 3omri_roma : RT @LAROMA24: Roma-Sassuolo, De Zerbi: 'Non stiamo giocando bene, non mi è piaciuto il secondo tempo. I giallorossi forse meritavano di più… -