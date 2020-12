La previsione del virologo Crisanti: morti non caleranno prima di 3 settimane (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - "Per vedere un calo del numero dei morti bisognerà aspettare tre settimane". Lo ha detto a Skytg24 il virologo Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova. "Il numero dei morti è una funzione delle persone ammalate - ha spiegato - abbiamo avuto due o tre settimane con più di 30mila casi al giorno, e questo è l'effetto". "C'è stata un mobilitazione di risorse, di menti, di creatività, non era mai accaduto che un vaccino venisse portato a questo stadio in meno di un anno - ha sottolineato Crisanti - credo che da questo punto di vista il vaccino sia un grandissimo successo della ricerca e della capacità umana di rispondere alle sfide". Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - "Per vedere un calo del numero deibisognerà aspettare tre settimane". Lo ha detto a Skytg24 ilAndrea, professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova. "Il numero deiè una funzione delle persone ammalate - ha spiegato - abbiamo avuto due o tre settimane con più di 30mila casi al giorno, e questo è l'effetto". "C'è stata un mobilitazione di risorse, di menti, di creatività, non era mai accaduto che un vaccino venisse portato a questo stadio in meno di un anno - ha sottolineato- credo che da questo punto di vista il vaccino sia un grandissimo successo della ricerca e della capacità umana di rispondere alle sfide".

