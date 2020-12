Nuovo Dpcm e rientri dall’estero | chi dovrà fare la quarantena e chi solo il tampone

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Alfie Borromeo Chi arriverà in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio da uno dei Paesi extra Uesottoporsi adi 14 giorni. Per evitarla bisognerà entrare nel territorio prima o dopo il periodo natalizio. Obbligo dimolecolare se si proviene dagli Stati indicati nell’elenco C, tra i quali Blegio, Austria, Germania Impronta Unika.

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - AlexEP1968 : RT @Franco32656300: Si può definire intelligente una persona che con i 350 morti di oggi nella regione di cui è presidente afferma a rigua… - beppedama : RT @Franco32656300: Si può definire intelligente una persona che con i 350 morti di oggi nella regione di cui è presidente afferma a rigua… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Il Premier Giuseppe Conte non prende posizione sulla vicenda della possibile aggregazione fra MPS ed Unicredit. quale soluzione per favorire l'uscita del Tesoro dal capitale della banca ...Un mese di dicembre che, probabilmente, in molti si attendevano da ‘liberi tutti’, come accaduto quest’estate ma che così non sarà, anche se si attendono rimostranze e prese di posizione nelle ...