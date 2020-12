Napoli | Ghoulam | «Prepariamo bene le partite | 4-2-3-1 o 4-3-3 è uguale per noi»

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Ghoulam: 'Siamo una grande squadra, dobbiamo avere continuità, Gattuso ha fatto un grande lavoro, Maradona… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Ghoulam: 'Siamo una grande squadra, dobbiamo avere continuità, Gattuso ha fatto un grande lavoro, Maradona… - naples___1926 : RT @kisskissnapoli: ESCLUSIVA, Ghoulam: “#Maradona è sempre stato un idolo per me: se ho scelto Napoli è grazie a lui. Andava oltre il calc… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Ghoulam: 'Siamo una grande squadra, dobbiamo avere continuità, Gattuso ha fatto un grande lavoro, Maradona… - infoitsport : L'EDITORIALE - Antonio Petrazzuolo: 'Napoli, solo Mertens, Ghoulam ed un Super David Ospina sugli scudi' -

GHOULAM NAPOLI GATTUSO – Faouzi Ghoulam finalmente titolare. Dopo numerose assenze, il terzino del Napoli è tornato in campo nelle sfide di Europa League contro Rijeka e Az Alkmaar e adesso spera di ...Il Napoli ha il potenziale, ha la qualità, ha entusiasmo e la mano dell'allenatore si vede. Per me può arrivare fino in fondo". 04.12 14:27 - KISS KISS - Faouzi Ghoulam: "Siamo una grande squadra, ...