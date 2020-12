Mank di David Fincher, da oggi su Netflix, è il film dell’anno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bisogna ringraziare Christopher Nolan per Tenet e ora David Fincher per Mank. Nel bene e nel male, in questo disgraziatissimo 2020, i loro sono stati gli unici due film capaci di scatenare attesa, interesse, autentico dibattito intorno a un cinema che, a guardarlo dalla malinconica prospettiva delle porte sbarrate delle sale, sembra sul punto di collassare una volta per tutte. Però, mentre Nolan veste il ruolo dello strenuo custode della settima arte che manda il suo film su grande schermo a costo del fallimento, Fincher, meno sentimentale, sceglie Netflix, che Mank ha prodotto e distribuito, saltando la filiera tradizionale, direttamente sulla piattaforma a partire dal 4 dicembre. Nolan insomma ci fa la figura del romantico passatista. Invece ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bisogna ringraziare Christopher Nolan per Tenet e oraper. Nel bene e nel male, in questo disgraziatissimo 2020, i loro sono stati gli unici duecapaci di scatenare attesa, interesse, autentico dibattito intorno a un cinema che, a guardarlo dalla malinconica prospettiva delle porte sbarrate delle sale, sembra sul punto di collassare una volta per tutte. Però, mentre Nolan veste il ruolo dello strenuo custode della settima arte che manda il suosu grande schermo a costo del fallimento,, meno sentimentale, sceglie, cheha prodotto e distribuito, saltando la filiera tradizionale, direttamente sulla piattaforma a partire dal 4 dicembre. Nolan insomma ci fa la figura del romantico passatista. Invece ...

NetflixIT : Alla scoperta di cosa c'è dietro capolavori come Quarto Potere e nella mente di chi ha saputo crearli. Mank, un fil… - telesimo : RT @NetflixIT: Alla scoperta di cosa c'è dietro capolavori come Quarto Potere e nella mente di chi ha saputo crearli. Mank, un film origina… - infoitcultura : «Mank», David Fincher racconta i segreti di «Quarto potere»: così nacque un capolavoro - infoitcultura : David Fincher, chi è il regista di Mank da oggi su Netflix? Da Seven a Gone Girl - infoitcultura : Mank: la recensione del film di David Fincher - -