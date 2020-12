"L'Isis sta programmando degli attacchi terroristici in Europa" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha trascorso otto anni a spiare Al Qaeda prima che la sua identità venisse scoperta tramite una fuga di notizie. Adesso Aimen Dean , così si fa chiamare, ha lanciato l'allarme durante una conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha trascorso otto anni a spiare Al Qaeda prima che la sua identità venisse scoperta tramite una fuga di notizie. Adesso Aimen Dean , così si fa chiamare, ha lanciato l'allarme durante una conferenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Isis sta “L’Isis sta programmando degli attacchi terroristici in Europa” Corriere dello Sport.it Jet russi e siriani effettuano pesanti attacchi contro l'ISIS a Homs, Raqqa, Hama

Aerei da combattimento russi e siriani compiono pesanti attacchi contro il gruppo terroristico ISIS-Daesh nel centro del Paese arabo. Le forze aeree russe e siriane hanno aumentato la loro presenza ne ...

L’allarme lanciato dall’ex informatore segreto Aimen Dean: “Temo di non portare buone notizie, ma l’allentamento del lockdown ci rende un target” ...

