In Tanzania un resort in bancarotta diventa un ostello per studenti

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Trasformare la crisi in un’opportunità: in molti hanno proposto questa filosofia in tempo di pandemia, e un resort a cinque stelle in Tanzania ha deciso di farla sua accettando di compensare l’assenza di turisti trasformando la struttura in un ostello per studenti. Il Ngurdoto Mountain Lodge è un rinomato hotel di Arusha, nel nord-est del Paese, tra le località più gettonate per i visitatori di tutto il mondo dato che è poco distante dal Parco nazionale del Serengeti e da altre importanti attrazioni naturali. A rendere famoso l’albergo – che dal 2003 ha ospitato importanti meeting internazionali – è anche la sua architettura, che dovrebbe richiamare lo stile del palazzo che l’ex presidente della Repubblica democratica del Congo, Mobutu Sese Seko si fece costruire a Gbadolite, nel cuore della foresta, oggi in rovina.