Dopo Lidl | anche Ikea lancia la sua linea di abbigliamento | si chiama Efterträda

(Di giovedì 3 dicembre 2020)arriva la moda: t-shirt, felpe e gadget con il logo del leader svedese dell’arredamento sbarcano sul mercato. L’annuncio era arrivato a luglio, quandoJapan aveva detto che avrebbe rilasciato unaspeciale di, battezzata “” e ora disponibile. Risultato di una collaborazione traSvezia eGiappone, la collezione è caratterizzata da gusto minimale e dai colori giallo-blu, con la stampa del codice a barre dalla famosa libreria Billy e il logo dell’azienda. I prodotti brandizzati sono in vendita da qualche giorno in due store giapponesi (Shibuya eHarajuku) e dall’11 dicembre saranno distribuiti nel resto del Paese e online. Non è ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Lidl

L'HuffPost

I prodotti per ora sono in vendita solo in Giappone e non è ancora stato reso noto se saranno distribuiti nel resto del mondo ...Le maggiori catene di supermercati del Regno Unito stanno restituendo al Governo gli aiuti economici ricevuti durante la pandemia dopo le proteste ...