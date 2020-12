Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Roberta rivede Michele e litiga con Riccardo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 2 dicembre, rivelano che Roberta farà il punto della situazione sulla sua vita sentimentale. La donna ammetterà di essere uscita nuovamente con Michele. Successivamente, però, litigherà con Riccardo a causa di Brunilde. Nella conversazione si intrometterà anche Armando, il quale rimarrà molto deluso dal comportamento della dama. Al trono classico, invece, Marianna deciderà di restare solo per Gianluca. spoiler puntata di oggi: Roberta rivede Michele Nella puntata di oggi di Uomini e Donne gli spoiler del Vicolo della news svelano che ci saranno delle accese ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Glidella puntata didi, mercoledì 2 dicembre, rivelano chefarà il punto della situazione sulla sua vita sentimentale. La donna ammetterà di essere uscita nuovamente con. Successivamente, però, litigherà cona causa di Brunilde. Nella conversazione si intrometterà anche Armando, il quale rimarrà molto deluso dal comportamento della dama. Al trono classico, invece, Marianna deciderà di restare solo per Gianluca.puntata diNella puntata didiglidel Vicolo della news svelano che ci saranno delle accese ...

