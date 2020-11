Scorta “in prestito” alla compagna di Conte, la Procura di Roma indaga sull’ipotesi di abuso d’ufficio (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura di Roma indaga sul caso della Scorta del premier Giuseppe Conte “presa in prestito” dalla compagna Olivia Paladino. I pm di piazzale Clodio stanno effettuando delle verifiche in merito all’episodio dello scorso 26 ottobre, quando Paladino, seguita da un inviato della trasmissione le Iene che voleva farle delle domande, aveva usato gli uomini della sicurezza del primo ministro per uscire dal supermercato senza essere fermata. Il reato ipotizzato è quello dell’abuso d’ufficio. La denuncia era stata presentata dall’esponente di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. La Procura di Roma ha già interrogato come persona informata dei fatti l’inviato Filippo Roma, ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Ladisul caso delladel premier Giuseppe“presa inOlivia Paladino. I pm di piazzale Clodio stanno effettuando delle verifiche in merito all’episodio dello scorso 26 ottobre, quando Paladino, seguita da un inviato della trasmissione le Iene che voleva farle delle domande, aveva usato gli uomini della sicurezza del primo ministro per uscire dal supermercato senza essere fermata. Il reato ipotizzato è quello dell’. La denuncia era stata presentata dall’esponente di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. Ladiha già interrogato come persona informata dei fatti l’inviato Filippo, ...

