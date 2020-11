Mettere in discussione Conte è fantascienza. Bonafede: “Falso che questo governo sia immobile. No al rimpasto” (Di domenica 29 novembre 2020) Sul Mes “la divergenza di opinioni esiste da sempre e la nostra posizione non è mai cambiata. Siamo convinti che non sia uno strumento adatto, è una scelta che non sta facendo nessun altro Paese. Sull’utilizzo si dovrà comunque passare dal Parlamento”. E’ quanto ha detto a La Stampa il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, secondo cui “sarà importante che domani il ministro Gualtieri trovi una sintesi in commissione”. “E’ palesemente falso che questo governo sia immobile”, ha sottolineato poi il Guardasigilli, aggiungendo: “E certamente non fanno bene all’esecutivo i messaggi in senso opposto che arrivano da alcuni membri della maggioranza”. Bonafede esclude che il rimpasto sia all’ordine del giorno: “Non mi risulta. E’ un no. Non credo che abbia senso commentare i retroscena. Siamo concentrati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 29 novembre 2020) Sul Mes “la divergenza di opinioni esiste da sempre e la nostra posizione non è mai cambiata. Siamo convinti che non sia uno strumento adatto, è una scelta che non sta facendo nessun altro Paese. Sull’utilizzo si dovrà comunque passare dal Parlamento”. E’ quanto ha detto a La Stampa il ministro della Giustizia, Alfonso, secondo cui “sarà importante che domani il ministro Gualtieri trovi una sintesi in commissione”. “E’ palesemente falso chesia”, ha sottolineato poi il Guardasigilli, aggiungendo: “E certamente non fanno bene all’esecutivo i messaggi in senso opposto che arrivano da alcuni membri della maggioranza”.esclude che il rimpasto sia all’ordine del giorno: “Non mi risulta. E’ un no. Non credo che abbia senso commentare i retroscena. Siamo concentrati ...

ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Non sopporto chi rimane fermo e impassibile ad ogni tipologia di confronto. Mettere in discussione le proprie convinzioni… - sirius712 : RT @KampliMaruti: 1/2 La strada che conduce alla verità passa attraverso la distruzione del falso. Per farlo, devi mettere in discussione… - gabrielepx : Raccomando qualche ricerca su pubblicazioni scientifiche circa il legame madre-figlio nei bovini. Vi farà mettere i… - ZaviRose : RT @ProfCampagna: Non sopporto chi rimane fermo e impassibile ad ogni tipologia di confronto. Mettere in discussione le proprie convinzioni… - hogvaarts : vi vedo mettere in discussione un’amicizia che dura da due mesi, in cui ogni giorno si dicono cose bellissime, dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Mettere discussione Leonardo Bonato: "Baruffaldi venga con noi in Regione per mettere in discussione le schede ospedaliere" RovigoOggi.it Cinetico Voodoo-Collettivo cinetico In streaming il gioco-spettacolo

La diretta di oggi è su YouTube di Cinetico Voodoo. La diretta . YouTube sarà condivisa anche . sul sito del Teatro Comunale ...

Terni, laureati e subito abilitati: ‘infornata’ di nuovi infermieri

Laurea online - emozioni diverse ma sempre forti - per i giovani che nelle due sessioni recenti hanno ottenuto il titolo di dottori in infermieristica. L'OPI si attiva per farli lavorare subito ...

La diretta di oggi è su YouTube di Cinetico Voodoo. La diretta . YouTube sarà condivisa anche . sul sito del Teatro Comunale ...Laurea online - emozioni diverse ma sempre forti - per i giovani che nelle due sessioni recenti hanno ottenuto il titolo di dottori in infermieristica. L'OPI si attiva per farli lavorare subito ...