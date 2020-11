Arriva il Ristori Quater, via libera del Conte 2 a maxi-moratoria fiscale e aiuti (Di lunedì 30 novembre 2020) Arriva con il via libera nell'ennesimo Consiglio dei ministri notturno il quarto decreto Ristori che conclude, con altri 8 miliardi, la 'saga' dei provvedimenti per compensare le attività chiuse per Contenere la seconda ondata dell'epidemia. Il quarto provvedimento nel giro di un mese e che punta a ridare un'altra boccata d'ossigeno alle imprese e alle famiglie economicamente in ginocchio a causa del virus cinese. Il primo dl Ristori è stato varato dal Conte 2 lo scorso 27 ottobre. Come dire, uno a settimana.E ora Arriva il quarto. E così in sintesi: maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze di qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà, con attenzione in particolare ad alberghi e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020)con il vianell'ennesimo Consiglio dei ministri notturno il quarto decretoche conclude, con altri 8 miliardi, la 'saga' dei provvedimenti per compensare le attività chiuse pernere la seconda ondata dell'epidemia. Il quarto provvedimento nel giro di un mese e che punta a ridare un'altra boccata d'ossigeno alle imprese e alle famiglie economicamente in ginocchio a causa del virus cinese. Il primo dlè stato varato dal2 lo scorso 27 ottobre. Come dire, uno a settimana.E orail quarto. E così in sintesi:, con tutte le scadenze di qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà, con attenzione in particolare ad alberghi e ...

