Uomini e Donne, Giorgio Manetti ancora contro Gemma: “Si atteggia a Diva ma non lo è” (Di sabato 28 novembre 2020) Nuova bagarre social tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani di Uomini e Donne, nonché ex fidanzati. Il bel Giorgio stavolta ha voluto far sapere tramite una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo in edicola che Gemma si atteggi da Diva senza esserlo minimamente. A sua volta Gemma lo aveva punzecchiato qualche tempo fa, spiegando che lui sia soltanto in cerca di fama. Secondo il Cavaliere di Firenze, la sua ex compagna Gemma dovrebbe volare un po’ più bassa, insomma: “Si atteggia a Diva, dovrebbe dimostrarlo con i fatti”. A Giorgio Manetti, in particolar modo, dà fastidio che spesso Gemma ripeta che lui sia in cerca di ... Leggi su gossipblog (Di sabato 28 novembre 2020) Nuova bagarre social traGalgani di, nonché ex fidanzati. Il belstavolta ha voluto far sapere tramite una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo in edicola chesi atteggi dasenza esserlo minimamente. A sua voltalo aveva punzecchiato qualche tempo fa, spiegando che lui sia soltanto in cerca di fama. Secondo il Cavaliere di Firenze, la sua ex compagnadovrebbe volare un po’ più bassa, insomma: “Si, dovrebbe dimostrarlo con i fatti”. A, in particolar modo, dà fastidio che spessoripeta che lui sia in cerca di ...

