Milano | Fi lavora a programma | ' città più protagonista a livello mondiale' 2

(Adnkronos) - Valentino Valentini, deputato e responsabile per i rapporti internazionali di Forza Italia, è già all'opera per riavviare subito il sistema fieristico, tra i più importanti punti di forza della città, superando il blocco imposto dal Covid: serve, afferma, "investire sulla sanificazione costante delle strutture e sulle misure precauzionali, in modo da creare vere e proprie bolle Covid free, con tanto di visto e di patente ad hoc. A breve la proposta con Cristina Rossello", che sottolinea come si stia formando un asse Parigi, Londra, Berlino. "Occorre fare proposte serie e concrete per investimenti strategici e per poter beneficiare del Recovery Fund. Il Next generation Eu può portare un'ondata senza precedenti di investimenti pubblici per l'economia italiana, ma questo solo se l'Italia entra in gioco, con riforme e un approccio strategico negli investimenti".

Proseguono i lavori di ammodernamento degli impianti segnaletici lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Lecco. Nelle notti di lunedi 30 novembre e 1° dicembre ver ...

Nasce un innovativo sistema di tele-chirurgia mini-invasiva

L'applicazione è stata sviluppata dal Politecnico di Milano e dall’Università della Calabria. Si potrà operare da remoto, con l’ausilio di un visore 3D e di opportuni manipolatori che si muovono nello ...

