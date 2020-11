Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021: Dorothea Wierer subito al comando! (Di sabato 28 novembre 2020) Dorothea Wierer ha vinto la gara individuale di Kontiolahti, prima prova della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. L’azzurra si è imposta sulla pista finlandese con appena 8 decimi di vantaggio sulla tedesca Denise Herrmann. La nostra portacolori, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha incominciato al meglio la stagione con un superlativo ruggito all’esordio. L’altoatesina non ha commesso errori al poligono, ha coperto tutti i 20 bersagli e ha così trionfato con grandissima classe. Dorothea Wierer ha faticato tanto nell’ultimo giro sugli sci, ma con un magistrale forcing conclusivo è riuscita ad avere la meglio sulla quotata Herrmann con un minimo scarto. Alla teutonica è stato fatale un errore commesso nella prima serie ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)ha vinto la gara individuale di Kontiolahti, prima prova delladeldi. L’azzurra si è imposta sulla pista finlandese con appena 8 decimi di vantaggio sulla tedesca Denise Herrmann. La nostra portacolori, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo, ha incominciato al meglio la stagione con un superlativo ruggito all’esordio. L’altoatesina non ha commesso errori al poligono, ha coperto tutti i 20 bersagli e ha così trionfato con grandissima classe.ha faticato tanto nell’ultimo giro sugli sci, ma con un magistrale forcing conclusivo è riuscita ad avere la meglio sulla quotata Herrmann con un minimo scarto. Alla teutonica è stato fatale un errore commesso nella prima serie ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021: Dorothea Wierer subito al comando! OA Sport Calcio, il Bologna ospita il Crotone. Mihajlovic: «Non perdono più nulla»

Il messaggio è per Barrow ma vale per tutti: il Crotone ultimo in classifica andrà affrontato con la testa giusta. “Sarà una partita come quella di Coppa Italia – avvisa Mihajlovic ...

Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2020/2021: la classifica aggiornata

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2020/2021 di biathlon. L’azzurra Dorothea Wierer difende nuovamente il titolo dopo il successo arrivato nello scorso marzo. L’altoatesina dovrà f ...

