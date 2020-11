Vaticano ottiene tutte le carte bancarie della cassaforte di Lugano

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nuovo punto di svolta dell’ultimo scandalo finanziario, quello relativo all’acquisto dell’immobile di Sloane Avene 60 a Londra. Con una decisione datata 15 ottobre, ma depositata nei giorni scorsi, il Tribunale federale svizzero ha deciso che ilha diritto a ottenere tutta la documentazione bancaria relativa alladidel finanziere Enrico Crasso, l’uomo che per decenni ha amministrato i fondi riservatiSegreteria di Stato , cioè alla Az Swiss & Partners. Az è una fiduciaria ticinese controllata al 51 per cento da Azimut, una società italiana di gestione di fondi quotati in borsa. Crasso, dopo aver lasciato il Credit Suisse nel 2014, si era messo in proprio creando ala sua impresa, la Sogenel Capital Holding, venduta nel 2016 ad Az ...