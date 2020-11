Snowboardcross | posticipata l’apertura di Coppa del Mondo a Montafon per le alte temperature

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) Novità poco piacevoli arrivano per ladeldi. Dopo la cancellazione della tappa di Cervinia, gli organizzatori dell’appuntamento di, in Austria, hanno reso nota l’impossibilità di preparare il tracciato di gara in vista del 12 dicembre a causa delleche impediscono la produzione di neve programmata. Per questa ragione, come riportato dalla FISI, l’intero appuntamento è stato posticipato al 16 gennaio, appena una settimana prima delle gare di Bergamo del 22/24 del mese menzionato. Confermati al momento i round di St. Lary (Fra) del 29/31 gennaio, Feldberg (Ger) del 5/7 febbraio e di Veysonnaz (Svi) del 20 marzo, mentre nelle scorse settimane era stata cancellata la data di Dolni Morava (CZe) del 12/14 ...