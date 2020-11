Diego Abatantuono al Vanity Fair Stories: «Il posto giusto al momento giusto (con un po’ di talento)» (Di venerdì 27 novembre 2020) Diego Abatantuono ha sempre creduto nella teoria del «posto giusto al momento giusto», quella congiunzione astrale che è capace di portarti fortuna al di là del talento che puoi custodire dentro di te. A lui, ospite per la prima volta di Vanity Fair Stories, d’altronde, è successo proprio questo: «Dal momento in cui nasci al Giambellino e arrivi a frequentare il Derby, quello che hai visto al Giambellino ti serve» spiega Abatantuono a Malcom Pagani in collegamento dalla sua casa nei pressi di Cattolica, impegnato nelle riprese di un nuovo film. «Fare un film adesso è una fortuna, ma è anche difficile. Nonostante siamo tutti perfettamente tamponati, un po’ di rischio c’è. Questo periodo è una grandissima rottura di coglioni» aggiunge l’attore, che questo Natale vedremo in un’altra pellicola, 10 giorni con Babbo Natale, diretta da Alessandro Genovesi e con protagonista Fabio De Luigi, nel ruolo di un Babbo Natale diverso, «che farà ridere, ma anche piangere». Nonostante sia un uomo che adora stare in casa, per via del suo lavoro Abatantuono è stato costretto a muoversi tanto, a «vivere sempre con la valigia in mano». Una cosa che non l’ha mai fatto impazzire di gioia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Diego Abatantuono ha sempre creduto nella teoria del «posto giusto al momento giusto», quella congiunzione astrale che è capace di portarti fortuna al di là del talento che puoi custodire dentro di te. A lui, ospite per la prima volta di Vanity Fair Stories, d’altronde, è successo proprio questo: «Dal momento in cui nasci al Giambellino e arrivi a frequentare il Derby, quello che hai visto al Giambellino ti serve» spiega Abatantuono a Malcom Pagani in collegamento dalla sua casa nei pressi di Cattolica, impegnato nelle riprese di un nuovo film. «Fare un film adesso è una fortuna, ma è anche difficile. Nonostante siamo tutti perfettamente tamponati, un po’ di rischio c’è. Questo periodo è una grandissima rottura di coglioni» aggiunge l’attore, che questo Natale vedremo in un’altra pellicola, 10 giorni con Babbo Natale, diretta da Alessandro Genovesi e con protagonista Fabio De Luigi, nel ruolo di un Babbo Natale diverso, «che farà ridere, ma anche piangere». Nonostante sia un uomo che adora stare in casa, per via del suo lavoro Abatantuono è stato costretto a muoversi tanto, a «vivere sempre con la valigia in mano». Una cosa che non l’ha mai fatto impazzire di gioia.

Ospite per la prima volta di Vanity Fair Stories, Diego Abatantuono ripercorre le tappe salienti della sua vita e della sua carriera, dall'amicizia con Pupi Avati all'adolescenza al Derby Bar; dai tre ...

