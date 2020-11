PS5 a sorpresa meglio di Xbox Series X nei giochi multipiattaforma? Una possibile spiegazione (Di giovedì 26 novembre 2020) Stando ai primi confronti tra i titoli multipiattaforma, PS5 sembrerebbe in vantaggio su Xbox Series X e Tom Warren di The Verge ha spiegato in un approfondimento perché sono emersi questi risultati. La spiegazione del noto giornalista si ricollega al fatto che Microsoft avrebbe fornito agli sviluppatori gli strumenti con cui lavorare in ritardo rispetto a PS5. Lo stesso boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che la produzione di Series X è partita dopo PS5 a causa dell'architettura RDNA2 di AMD che doveva essere messa a punto. Dai confronti tra i primi multipiattaforma è emerso il vantaggio di PS5 dal punto di vista delle prestazioni, con PS5 che convince di più nella modalità a 120 FPS. Risultato, questo, giudicato abbastanza "strano", soprattutto considerando il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Stando ai primi confronti tra i titoli, PS5 sembrerebbe in vantaggio suX e Tom Warren di The Verge ha spiegato in un approfondimento perché sono emersi questi risultati. Ladel noto giornalista si ricollega al fatto che Microsoft avrebbe fornito agli sviluppatori gli strumenti con cui lavorare in ritardo rispetto a PS5. Lo stesso boss di, Phil Spencer, ha confermato che la produzione diX è partita dopo PS5 a causa dell'architettura RDNA2 di AMD che doveva essere messa a punto. Dai confronti tra i primiè emerso il vantaggio di PS5 dal punto di vista delle prestazioni, con PS5 che convince di più nella modalità a 120 FPS. Risultato, questo, giudicato abbastanza "strano", soprattutto considerando il ...

infoitscienza : PS5 ha avuto il miglior lancio della Storia di PlayStation, con sorpresa di nessuno - Nextplayer_it : PS5 Digital, la sorpresa che Microft non si aspettava. - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: #XboxSeriesXS e #PS5: la console digitale di #Sony è stata una sorpresa per #Microsoft. - Eurogamer_it : #XboxSeriesXS e #PS5: la console digitale di #Sony è stata una sorpresa per #Microsoft. - blvckgnr : @CarcarloMarr @Democristiano7 Quello era l'ultima richiesta per ps5?? Mi hai rovinato la sorpresa -