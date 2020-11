Lory Del Santo a Storie Italiane racconta di una violenza subita: minacciata con un coltello (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si parla di violenza sulle donne, si parla di episodi drammatici che cambiano per sempre la vita di migliaia di persone. Le più fortunate possono raccontare quello che è successo perchè sono sopravvissute, le altre invece, lasciano che a parlare siano i processi e i familiari che si battono per avere giustizia. Nella putata di Storie Italiane in onda oggi 25 novembre 2020 si parla proprio di violenza sulle donne, in occasione della giornata internazionale della lotta contro la violenza sulle donne. Dopo una forte testimonianza di Donatella Rettore, che ha raccontato di aver subito un tentativo di stupro quando aveva 15 anni, anche Lory del Santo in collegamento con il programma di Eleonora Daniele, racconta una brutta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si parla disulle donne, si parla di episodi drammatici che cambiano per sempre la vita di migliaia di persone. Le più fortunate possonore quello che è successo perchè sono sopravvissute, le altre invece, lasciano che a parlare siano i processi e i familiari che si battono per avere giustizia. Nella putata diin onda oggi 25 novembre 2020 si parla proprio disulle donne, in occasione della giornata internazionale della lotta contro lasulle donne. Dopo una forte testimonianza di Donatella Rettore, che hato di aver subito un tentativo di stupro quando aveva 15 anni, anchedelin collegamento con il programma di Eleonora Daniele,una brutta ...

Si parla di violenza sulle donne, si parla di episodi drammatici che cambiano per sempre la vita di migliaia di persone. Le più fortunate possono raccontare quello che è successo perchè sono sopravvis ...

Lory Del Santo abusata, il dramma a Storie Italiane: "Aveva un coltello in mano" Oggi 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne ed Eleonora ...

