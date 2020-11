Natale e Covid, Conte: "Ottimo scambio con Von der Leyen per misure comuni in Ue" (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Labitalia) - "Ottimo scambio di vedute oggi con Von der Leyen su Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul Covid19 in occasione del periodo natalizio, un'azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-UE, e su Brexit". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Labitalia) - "di vedute oggi con Von dersu Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo dellesanitarie sul19 in occasione del periodo natalizio, un'azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-UE, e su Brexit". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - Agenzia_Italia : 'Se continua così a Natale ne moriranno più di infarto che di Covid' - Corriere : «Niente vacanze sulla neve a Natale. Non possiamo permetterci una terza ondata» - giuseppetp55 : RT @MakeDavero: @giuseppetp55 Più che egoisti penso...idioti, perché con vittime giornaliere pari a quelle che generalmente si hanno annual… - Varco001 : RT @sempreciro: Non trovo il coraggio di dire ai miei figli e a mia moglie che questo Natale non potremo andare, come sempre, a Cortina a f… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Covid Natale e Covid, Sileri: "Con cenone si rischia strage" Adnkronos aiuti sardegna

Gli stanziamenti della Regione Sardegna. È stato pubblicato il bando per la concessione di aiuti a favore del comparto ippico ed equestre, colpito dal ...

ippica sardegna

Gli stanziamenti della Regione Sardegna. È stato pubblicato il bando per la concessione di aiuti a favore del comparto ippico ed equestre, colpito dal ...

Gli stanziamenti della Regione Sardegna. È stato pubblicato il bando per la concessione di aiuti a favore del comparto ippico ed equestre, colpito dal ...Gli stanziamenti della Regione Sardegna. È stato pubblicato il bando per la concessione di aiuti a favore del comparto ippico ed equestre, colpito dal ...