L’annuncio di Johnson | “Restrizioni nazionali non saranno rinnovate | dal 3 dicembre si potrà uscire di casa per qualsiasi scopo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Il premier inglese, Boris, è intervenuto in Parlamento con un video-messaggio per annunciare le nuove disposizioni governative a partire dal prossimo 3. “Posso confermare che le restrizioniin Inghilterra finiranno il 2e non, da mercoledì prossimo le persone potranno lasciare la propriaperscopo e incontrarsi in spazi pubblici all’aperto in un massimo di sei alla volta”. Queste le parole del primo ministro britannico, che ha poi aggiunto: “Per consentire alle famiglie di riunirsi, riducendo al minimo il rischio, stiamo lavorando con le amministrazioni predisposte per creare un permesso speciale natalizio limitato nel tempo. Questo sarà ancora un inverno duro, ma abbiamo svoltato ...