GT Talent, sogni di guidare come Schumacher? Ora è possibile (Di martedì 24 novembre 2020) GT Talent, nasce il Talent per aspiranti piloti, sogni la carriera di Schumacher? Ecco il programma che fa per te. Diventare piloti professionisti è un sogno che hanno in tanti ed’è finalmente nato un Talent creato e studiato ad hoc. Aspirati piloti potranno ora mettersi alla prova di vere auto da corsa e provare così l’emozione unica di guidare sulla pista. Quanto costa, quando andrà in onda e sopratutto come partecipare? Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su GT Talent. Le sorprese non finiscono qui, nella giuria c’è infatti uno dei piloti più amati di sempre. LEGGI ANCHE>>>Avanti un altro cerca te! come partecipare al casting GT Talent, vuoi guidare ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) GT, nasce ilper aspiranti piloti,la carriera di? Ecco il programma che fa per te. Diventare piloti professionisti è un sogno che hanno in tanti ed’è finalmente nato uncreato e studiato ad hoc. Aspirati piloti potranno ora mettersi alla prova di vere auto da corsa e provare così l’emozione unica disulla pista. Quanto costa, quando andrà in onda e sopratuttopartecipare? Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su GT. Le sorprese non finiscono qui, nella giuria c’è infatti uno dei piloti più amati di sempre. LEGGI ANCHE>>>Avanti un altro cerca te!partecipare al casting GT, vuoi...

DawDigitalWorks : RT @intesasanpaolo: ?dalle 21 appuntamento con il social talent in cui puoi sostenere #ScenaUnita iniziativa per i lavoratori del mondo del… - intesasanpaolo : ?dalle 21 appuntamento con il social talent in cui puoi sostenere #ScenaUnita iniziativa per i lavoratori del mondo… - alexdelf : Ecco la mia intervista a Nicola Virdis, comico muto diventato famoso con Italia's got talent. Originario di Sassari… - SilverMusicR : Arriva il primo social talent show alla ricerca della hit dei sogni: “Dream Hit – The social talent”, all'interno p… -

Ultime Notizie dalla rete : Talent sogni GT Talent, sogni di guidare come Schumacher? Ora è... CheNews.it Il talent per diventare pilota di formula 1 passa anche per Adria

[TALENT] C’è l’Adria International Raceways di Rovigo tra i circuiti che ospiteranno le tappe di selezione di Gt Talent. In giuria anche l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella ed il volto telev ...

Oltrepò: ecco il talent per diventare pilota professionista

Castelletto di Branduzzo e Tazio Nuvolari tra i circuiti che ospiteranno le tappe di selezione di GT Talent. In giuria anche l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella ed il volto televisivo Claudi ...

[TALENT] C’è l’Adria International Raceways di Rovigo tra i circuiti che ospiteranno le tappe di selezione di Gt Talent. In giuria anche l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella ed il volto telev ...Castelletto di Branduzzo e Tazio Nuvolari tra i circuiti che ospiteranno le tappe di selezione di GT Talent. In giuria anche l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella ed il volto televisivo Claudi ...