Alfonso, infermiere in pensione, torna in servizio per aiutare i colleghi: morto contagiato a 75 anni

Era tornato in servizi o dopo la pensione per aiutare i colleghi nella pandemia, ma è morto. Alfonso Durante è morto a 75 anni all'ospedale Cotugno di Napoli dopo aver contratto il coronavirus.

Era tornato in servizio dopo la pensione per aiutare i colleghi nella pandemia, ma è morto. Alfonso Durante è morto a 75 anni all'ospedale Cotugno di Napoli dopo aver ...

Alfonso Durante, infermiere di 75 anni già da qualche tempo in pensione, era tornato in servizio per aiutare a fronteggiare questa nuova ondata di covid-19. Ed invece proprio il covid se lo è portato ...

Era tornato in servizio dopo la pensione per aiutare i colleghi nella pandemia, ma è morto. Alfonso Durante è morto a 75 anni all'ospedale Cotugno di Napoli dopo aver ...Alfonso Durante, infermiere di 75 anni già da qualche tempo in pensione, era tornato in servizio per aiutare a fronteggiare questa nuova ondata di covid-19. Ed invece proprio il covid se lo è portato ...