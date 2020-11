Aperto con clienti oltre orario consentito, chiuso locale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Nell’ambito dei quotidiani controlli alle attivita’ commerciali in materia di contenimento al Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno disposto la chiusura preventiva di un locale e sanzionati il proprietario e 7 avventori, per violazione delle norme previste dal DPCM del 24 ottobre. In particolare verso le 19, i Carabinieri hanno effettuato un controllo di iniziativa, in un locale, situato in largo Millesimo, che a quell’ora era ancora Aperto. A seguito del controllo i militari hanno disposto la chiusura preventiva di 5 giorni dell’esercizio commerciale e sanzionato 7 avventori intenti a consumare, quanto acquistato, sia all’interno che nelle immediate adiacenze del locale. Sanzionato anche il proprietario. Cosi’ in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Nell’ambito dei quotidiani controlli alle attivita’ commerciali in materia di contenimento al Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno disposto la chiusura preventiva di une sanzionati il proprietario e 7 avventori, per violazione delle norme previste dal DPCM del 24 ottobre. In particolare verso le 19, i Carabinieri hanno effettuato un controllo di iniziativa, in un, situato in largo Millesimo, che a quell’ora era ancora. A seguito del controllo i militari hanno disposto la chiusura preventiva di 5 giorni dell’esercizio commerciale e sanzionato 7 avventori intenti a consumare, quanto acquistato, sia all’interno che nelle immediate adiacenze del. Sanzionato anche il proprietario. Cosi’ in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

