GFVip 5 | Massimiliano Morra torna a parlare di Adua Del Vesco | «Doveva dirmele in faccia certe cose»

Il percorso di Massimiliano Morra all'interno del GFVip 5 si è concluso. L'attore una volta fuori dalla casa più spiata d'Italia ha rilasciato una lunga intervista per Casa Chi. Massimiliano ha rivisto le varie clip e i vari confessionali di Adua Del Vesco su di lui, mentre era ancora nella casa. Le parole dell'attrice lo hanno profondamente turbato. Morra avrebbe preferito uno scontro diretto con la sua "ex fiamma". Il loro rapporto all'interno del reality era migliorato moltissimo, ora queste nuove rivelazioni porteranno di nuovo alla lite? Sicuramente Massimiliano prima o poi chiederà ad Adua un confronto e non mancheranno le scintille.

