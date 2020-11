Serie C-Girone C, sorride il Bari: gruppo squadra negativo. Auteri attende tampone di controllo (Di sabato 21 novembre 2020) Buone notizie in casa Bari.Nessun nuovo positivo al Coronavirus tra i tesserati del club biancorosso: i tamponi a cui si è sottoposto il gruppo di mister Gaetano Auteri;, infatti, hanno dato tutti esito negativo, compreso il test dello stesso allenatore.Di seguito, il comunicato ufficiale."SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi pre gara a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio il gruppo biancorosso ha dato esito negativo per tutti i tesserati, compreso il primo tampone di controllo effettuato da mister Gaetano Auteri; il tecnico biancorosso sarà sottoposto ad un secondo tampone di controllo che, se confermato negativo, permetterà al tecnico di raggiungere il ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Buone notizie in casa.Nessun nuovo positivo al Coronavirus tra i tesserati del club biancorosso: i tamponi a cui si è sottoposto ildi mister Gaetano;, infatti, hanno dato tutti esito, compreso il test dello stesso allenatore.Di seguito, il comunicato ufficiale."SSCrende noto che il nuovo ciclo di tamponi pre gara a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio ilbiancorosso ha dato esitoper tutti i tesserati, compreso il primodieffettuato da mister Gaetano; il tecnico biancorosso sarà sottoposto ad un secondodiche, se confermato, permetterà al tecnico di raggiungere il ...

Domani pomeriggio Casertana e Bari si sfideranno sul sintetico del 'Pinto', match della dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Nonostante il Bari venga dalla brutta sconfitta casalinga con la ...

IL WEEK-END CALCISTICO DEL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (22 NOVEMBRE)

FOGGIA - VIRTUS FRANCAVILLA in diretta su Antenna Sud. L'emittente del gruppo Editoriale Distante è lieta di comunicarVi che trasmetterà in diretta il match valido per la 12^ giornata del girone C di ...

