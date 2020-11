Le superstar Shawn Mendes e Justin Bieber insieme per Monster

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 novembre 2020) Idoli delle ragazze di tutto il mondo,sono finalmenteper il singolo. Si tratta del nuovo e secondo singolo ditratto da Wonder, l`attesissimo suo quarto lavoro di studio in uscita il prossimo 4 dicembre. Online oggi anche il video per la regia di Colin Tilley che vede le due. Con tre debutti consecutivi al primo posto di ogni classifica per i precedenti album, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino, l`uscita di WONDER ha visto la pubblicazione il 2 ottobre del singolo e video della title-track, diffusa dall`artista con un trailer e una lettera pubblicata su Instagram in cui racconta cosa lo ha ...