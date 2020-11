Jeep Compass - In Cina è tempo di restyling (Di venerdì 20 novembre 2020) La Jeep ha presentato al Salone di Guangzhou il restyling della Compass: si tratta, per il momento, di una variante esclusivamente riservata alla Cina, ma che potrebbe anticipare alcuni tratti dell'aggiornamento della Suv previsto per altri mercati. Ritocchi a paraurti e fari. L'intervento operato sulla Compass è piuttosto leggero per quanto riguarda il design esterno, e quasi rivoluzionario all'interno, dove si può parlare di un vero e proprio salto generazionale. La carrozzeria, infatti, si distingue essenzialmente per il diverso profilo dei paraurti e delle prese d'aria frontali, oltre che per il nuovo taglio della parte inferiore dei gruppi ottici anteriori e i cerchi di lega ridisegnati. Interni totalmente rinnovati. All'interno, invece, il cambiamento è netto. L'aggiornamento dell'infotainment ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 novembre 2020) Laha presentato al Salone di Guangzhou ildella: si tratta, per il momento, di una variante esclusivamente riservata alla, ma che potrebbe anticipare alcuni tratti dell'aggiornamento della Suv previsto per altri mercati. Ritocchi a paraurti e fari. L'intervento operato sullaè piuttosto leggero per quanto riguarda il design esterno, e quasi rivoluzionario all'interno, dove si può parlare di un vero e proprio salto generazionale. La carrozzeria, infatti, si distingue essenzialmente per il diverso profilo dei paraurti e delle prese d'aria frontali, oltre che per il nuovo taglio della parte inferiore dei gruppi ottici anteriori e i cerchi di lega ridisegnati. Interni totalmente rinnovati. All'interno, invece, il cambiamento è netto. L'aggiornamento dell'infotainment ...

