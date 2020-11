Edoardo Bennato | Non c' è | la recensione

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 novembre 2020) «Ho colto l'invito a riarrangiare, risuonare e ricantare alcune tra le mie canzoni del passato, che inevitabilmente hanno subito nel corso degli anni, una naturale rielaborazione musicale nelle innumerevoli esibizioni dal vivo. È stato proprio questo lo spirito che ci ha animati nell'individuare i brani da riproporre. Nel frattempo, non ho mai naturalmente smesso di comporre e scrivere altri pezzi e, a un certo punto, ci siamo resi conto come e quanto le cose nuove fossero in linea con quelle rivisitate, e che ci fosse un fil rouge che unisse tutte le canzoni; anche se originate in periodi molto diversi tra loro». Cosìsulla genesi del suo nuovo album, Non c'è, un percorso musicale fatto di 23 canzoni (nella versione in vinile, 20 invece i brani su cd). Il concept del disco è quella di creare un ponte tra le nuove versioni di alcuni ...