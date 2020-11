Buone notizie sul fronte Covid, Brusaferro: “si appiattisce il numero dei casi e gli ospedali respirano, ma l’epidemia è ovunque” (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

fattoquotidiano : C’è un’atmosfera strana, in questo autunno di pandemia, in cui le cattive notizie e le buone notizie si accavallano… - RobertoBurioni : E per oggi le buone notizie non sono finite! Che giorni esaltanti per la scienza! - RobertoBurioni : Finalmente posso darvi buone notizie. Ed è d’accordo anche il Dott Antony Fauci. - AOttaviani61 : RT @BarillariDav: Buone notizie che i tg allarmistici non raccontano. Lazio:1880 morti su 6.000.000 mortalità 0,032%. Letalità bassa: 2,5%,… - JacopoStorni : 'Questo concetto della massimizzazione degli utili è quello che ci ha portato a questo disastro' (M. Yunus)… -

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie Buone notizie, Nello verso il risveglio. "Medici moderatamente ottimisti" Il Dispari Quotidiano Luca Barbareschi confida il suo vero trauma, gli ha raccontato tutto suo padre (Foto)

Inizia con una buona dose di imbarazzo l’intervista di Luca Barbareschi (foto) a Oggi è un altro giorno nel tentativo dell’ospite di Serena Bortone di non dare il buon esempio sulle regole contro il C ...

Rione Traiano: sequestrati 2,5 kg di marijuana nascosti sottoterra (VIDEO)

Coronavirus a Caserta: in aumento il numero di guariti dal Covid 19 (una ventina negli ultimi giorni). Buone notizie sull’emergenza Coronavirus nel Casertano, dove sono... Redazione-Pubblicato il : 12 ...

Inizia con una buona dose di imbarazzo l’intervista di Luca Barbareschi (foto) a Oggi è un altro giorno nel tentativo dell’ospite di Serena Bortone di non dare il buon esempio sulle regole contro il C ...Coronavirus a Caserta: in aumento il numero di guariti dal Covid 19 (una ventina negli ultimi giorni). Buone notizie sull’emergenza Coronavirus nel Casertano, dove sono... Redazione-Pubblicato il : 12 ...