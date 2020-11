Covid: controlli dei Nas in 232 strutture per anziani, denunce e sequestri (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - Con il progressivo aumento della diffusione epidemica da Covid-19, è stato rafforzato, su esplicita richiesta del ministro della Salute, Roberto Speranza, il dispositivo dei Carabinieri dei Nas dedicato al controllo dei servizi devoluti all’ospitalità e alla cura delle persone anziane che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità fisica, in ragione dell’età e della sussistenza di pregresse patologie.Nell’ultima settimana, d’intesa con il Ministero della Salute, pertanto, è stata realizzata un’intensa campagna di verifiche che ha portato all’esecuzione di 232 ispezioni presso strutture sanitarie e socio-assistenziali, quali Residenze Sanitarie Assistite e di lungodegenza, case di riposo, comunità alloggio, con la finalità di accertare la regolare ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - Con il progressivo aumento della diffusione epidemica da-19, è stato rafforzato, su esplicita richiesta del ministro della Salute, Roberto Speranza, il dispositivo dei Carabinieri dei Nas dedicato al controllo dei servizi devoluti all’ospitalità e alla cura delle persone anziane che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità fisica, in ragione dell’età e della sussistenza di pregresse patologie.Nell’ultima settimana, d’intesa con il Ministero della Salute, pertanto, è stata realizzata un’intensa campagna di verifiche che ha portato all’esecuzione di 232 ispezioni pressosanitarie e socio-assistenziali, quali Residenze Sanitarie Assistite e di lungodegenza, case di riposo, comunità alloggio, con la finalità di accertare la regolare ...

RaiNews : In quattro strutture è stata sospesa l'attività assistenziale - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Covid: controlli dei Nas in 232 strutture per anziani, denunce e sequestri - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid: controlli dei Nas in 232 strutture per anziani, denunce e sequestri - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Covid, controlli a tappeto in 232 Rsa: irregolarità in 37 strutture, 4 sospese - quotidianodirg : Covid: controlli dei Nas in 232 strutture per anziani, denunce e sequestri -