M5S: Toninelli, 'errori su nomine, usato sicuro di sicuro aveva solo fregatura' (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Anche nelle nomine alcuni di noi hanno pensato che l''usato garantito' fosse la scelta migliore, in realtà di garantito aveva solo la fregatura". Lo dice Danilo Toninelli, intervenendo agli Stati generali del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Anche nellealcuni di noi hanno pensato che l''garantito' fosse la scelta migliore, in realtà di garantitola". Lo dice Danilo, intervenendo agli Stati generali del M5S.

TV7Benevento : M5S: Toninelli, 'errori su nomine, usato sicuro di sicuro aveva solo fregatura'... - TV7Benevento : **M5S: Toninelli, 'Rousseau non va attaccato ma difeso'**... - TV7Benevento : M5S: Toninelli, per fortuna noi a gestire emergenza Covid e risorse Recovery'... - JUREGRANDE : Vorrei (ne nomino 1) rivotare #Toninelli (se lui volesse ricandidarsi). Non sono gli eletti che devono chiedere cam… - CianPdc : C'è Toninelli in diretta ora agli #StatiGeneraliM5S. Vi prego, fatemi sognare e ditemi che il prossimo segretario #M5S sarà lui! -