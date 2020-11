Sean Connery | parla la moglie Micheline | «Soffriva di demenza | non era più vita»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 novembre 2020) È morto il 31 ottobre, Sean Connery, lontano dalle scene calcate per tutta una vita, nella sua casa di Bahamas, mentre dormiva. Il modo migliore, in fondo, per andarsene. L’ultima foto dell’attore scozzese, rimasto legato al suo personaggio più famoso, James Bond, nonostante tantissimi altri film e successi, risaliva all’agosto 2019, pubblicata da Fiona Ufton, compagna di Jason Connery, unico figlio di Sean e della prima moglie Diane Cilento, in occasione del suo 89esimo compleanno