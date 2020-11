Pensione invalidità | aumenti | arretrati e limite 1 000 euro Istruzioni Inps

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dal 1 novembre, l’effettua i pagamenti delle pensioni di invalidità civile al 100% con l’aumento che il Governo ha introdotto nel decreto Agosto. “Ciò significa – spiega la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in un post su Facebook- che per i cittadini in condizioni di invalidità totale e di età pari o superiore a 18 anni – circa 200 mila persone – verrà riconosciuto in automatico un assegno mensile che passerà da 285 a 650(considerati i livelli reddituali previsti dalla legge). A questo importo, inoltre, saranno aggiunti glicalcolati dal 20 luglio scorso”. Aumento pensioni invalidità, le novità A partire dal mese di novembre, quindi, l’assegno aumenterà di circa 360, con ...