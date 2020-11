L’ira di Sgarbi | “Musei chiusi? Franceschini e Conte sono due fuorilegge”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov- Come al solito Vittorio, acerrimo oppositore del governoe delle misure da quest’ultimo adottate per prevenire il contagio da coronavirus, non le manda a dire. Lo storico dell’arte ovviamente non ha preso bene la notizia delle previste chiusure dei musei e dei poli artistici, che definisce – a modo suo – inutili e dannose.: “Museibeni essenziali” ”Se noi stabiliamo che i museibeni essenziali non li puoi chiudere. Per ragioni sanitarie i musei devono restare aperti perché se non hai luoghi per la salute mentale non puoi vivere. Perciò a Sutri farò un’ordinanza restrittiva che obblighi i musei a restare aperti”, dichiaraall’Adnkronos. ”Ho chiesto al ...